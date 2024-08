Moto2 | Gp Silverstone Gara: Dixon beffa Canet, Vietti a podio

Moto2 Gp Gran Bretagna Silverstone Gara – L’idolo di casa Jake Dixon ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna classe Moto2, decima tappa del Motomondiale 2024 corso a Silverstone.

Il #96 del Team Aspar ha beffato di 0.177s Aron Canet a poche tornate dalla fine, dopo che il pilota spagnolo del Fantic Racing era stato praticamente sempre al comando. Primo podio con il Team Red Bull Ajo per il nostro Celestino Vietti, che porta a casa un prezioso terzo posto che fa morale. Per Dixon si tratta terza vittoria in Moto2, la prima della stagione.

Gara in rimonta per il leader della classifica iridata Sergio Garcia, che partito dalle retrovie dopo qualifiche difficili, sedicesimo, ha addirittura perso otto posizioni, per poi tornare su alla grande, chiudendo quarto, davanti a Manuel Gonzalez (Gresini), Darryn Binder (Intac GP), Jeremy Alcoba (VR46 Master Camp Team) e Albert Arenas (Gresini). In Top Ten anche Alonso Lopez (SpeedUp) e Senna Agius (Intac GP).

A punti anche Zonta van den Goorbergh, un irriconoscibile Fermin Aldeguer (SpeedUp), mai della “partita”, Bo Bendsneyder (Preicanos Racing Team), il pole-man Ai Ogura (MT Helmets – MSI) e Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team).

Da segnalare tra le altre le cadute di Tony Arbolino (Marc VDS) e soprattutto Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), con lo statunitense che ha un brusco stop nella classifica iridata.

Garcia comanda infatti con 18 punti su Ogura e 37 su Roberts, con Aldeguer staccato di 48 punti e Lopez di 60.

