MotoGP | GP Silverstone, Espargarò: “È una pista che mi piace molto”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Aprilia – Aleix Espargarò dopo aver saltato la gara di Assen e anche quella del Sachsenring tornerà in pista a Silverstone, decimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il #41 dell’Aprilia, che si era fratturato la mano destra nella sprint ad Assen, lo scorso anno vinse la gara “lunga” della domenica davanti a Bagnaia e Binder. Ecco cosa ha detto il prossimo tester Honda.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Preview GP Gran Bretagna Silverstone Aprilia MotoGP 2024

“È una pista che mi piace molto, non solo per la vittoria dell’anno scorso ma perché è stato uno dei momenti più storici da quando sono arrivato in Aprilia con il nostro primo podio nel 2021. Silverstone si adatta molto bene alla RS-GP e anche a me, cercherò di replicare il risultato del 2023. L’anno scorso le Aprilia sono state costantemente davanti. Speriamo di fare bene anche quest’anno, a Noale hanno lavorato durante la pausa estiva per migliorare le moto.”

