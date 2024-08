MotoGP | GP Silverstone Day 1, Marini: “Passo in avanti con il mio stile di guida”

MotoGP Inghilterra Repsol Honda Team – Luca Marini ha concluso il turno di Prove del Gran Premio di Silverstone con il diciannovesimo tempo. Il pilota del team Repsol Honda, ha ammesso di essersi sentito più a suo agio in sella alla RC213V, in quanto è riuscito a fare dei passi avanti per quanto concerne lo stile di guida.

Dichiarazioni Luca Marini, Prove GP Silverstone

“Siamo stati in grado di continuare quello che stavamo facendo prima dell’estate. Ho fatto un grande passo avanti con il mio stile di guida per soddisfare le esigenze della Honda e anche il team sta continuando a lavorare per soddisfare le mie esigenze. In questo modo siamo stati in grado di continuare a migliorare e ora siamo in grado di sfidare sempre di più le altre RC213V. Mi sto divertendo sempre di più a guidare ed è più facile essere veloce. C’è ancora molto da fare, ma la direzione sta proseguendo nel modo giusto”.