MotoGP | GP Silverstone Day 1, Bastianini: “Abbiamo fatto un buon lavoro”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati – Nonostante un piccolo problema tecnico alla sua Ducati, Enea Bastianini ha chiuso quarto il Day 1 del Gran Premio di Gran Bretagna.

La “Bestia” non si è perso d’animo risalendo sul finire della sessione dall’ottavo al quarto posto, centrando l’accesso diretto alle qualifiche 2 in programma domani alle 12:15 ora italiana. Ecco cosa ha detto il #23 della Ducati.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Gran Bretagna Silverstone Ducati MotoGP 2024

“È stata una giornata positiva, in quanto mi sono trovato abbastanza bene già nel primo turno con il setup di base. Oggi pomeriggio abbiamo avuto un problema con la prima moto e ci è costato un po’ di tempo, ma sono riuscito a trovare subito il ritmo una volta tornato in pista con la seconda e sono stato veloce. Era importante provare la gomma dura all’anteriore ma alla fine non ce la siamo sentita, nonostante le temperature fossero in linea con questa opzione, a conti fatti avremmo dovuto utilizzarla. Sono comunque contento perché abbiamo fatto un buon lavoro: siamo in Q2 e domani dovremo fare un altro piccolo passo in avanti per poterci giocare un posto nella prima fila dello schieramento.”

