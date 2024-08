MotoGP | GP Silverstone Day 1, Morbidelli: “Ho mancato la Top 10 per poco”

MotoGP GP Silverstone Prima Pramac Racing – Sensazioni positive per Franco Morbidelli al termine del turno di Prove del Gran Premio d’Inghilterra. Il pilota del team Pramac, nonostante abbia mancato l’accesso in Q2 per soli 57 millesimi, si è detto soddisfatto per il passo che ha avuto in questa giornata.

Dichiarazioni Franco Morbidelli, Prove GP Silverstone

“E’ stata una buona giornata fino al time attack, dove ho mancato di poco la top ten. Anche se devo entrare in Q1, so che ho avuto un buon passo con buoni riferimenti e dopo aver analizzato i dati con la squadra, sono sicuro che troveremo il modo di ottenere il miglior risultato possibile. Mi sento bene sulla moto e sono contento di essere tornato dopo la pausa estiva”.