MotoGP | GP Silverstone Day 1, Di Giannantonio: “Buon rientro”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio è tornato oggi in pista a Silverstone dopo la pausa estiva.

Il pilota romano del VR46 Racing Team ha ottenuto il sesto tempo e conseguente accesso diretto in Q2 con il crono di 1:58.318 a 0.407s dalla vetta occupata da Jorge Martin. Ecco cosa ha detto “Diggia” che cerca ancora qualcosa per avvicinare di più i primi.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 1 Gp Silverstone MotoGP 2024

“Un buon rientro, sono felice anche se ci manca qualcosina ancora per essere super veloci come i primi. Sto spingendo tanto, i distacchi sono minimi, siamo tutti al limite, ma sono contento del lavoro con la squadra. Siamo costanti, il tempo sul giro secco è buono e la Q2 è sempre il nostro obiettivo per venerdì. Torniamo sui dati e prepariamoci al meglio per la Sprint di domani.”

