MotoGP | Gp Silverstone Sprint Race: vince Bastianini, a terra Bagnaia e Marc Marquez

MotoGP Gp Gran Bretagna Silverstone Sprint Race – Gara tatticamente perfetta quella di Enea Bastianini a Silverstone, teatro del Gran Premio di Gran Bretagna, decima tappa del Motomondiale 2024.

Il #23 della Ducati vince la Sprint Race britannica corsa sulla distanza di 10 giri (prima vittoria in una gara “corta” per il prossimo pilota KTM, ndr), battendo il compagno di marca Jorge Martin e il pole-man Aleix Espargarò su Aprilia.

Il sorpasso decisivo sul madrileno del Pramac Racing a metà gara, con il riminese che poi ha allungato sino a tagliare il traguardo con 1.094s sul #89 della “Rossa” a due ruote.

Due cadute eccellenti nelle prime posizioni, quelle di Pecco Bagnaia e Marc Marquez, avvenute entrambe per la chiusura dell’avantreno. Il Campione in carica è caduto mentre stava tirando per riprendere i primi tre, mentre l’otto volte iridato era quarto solitario (dopo la caduta di Bagnaia, ndr).

Tornando alla classifica, quarto e quinto posto per le KTM di Brad Binder e Pedro Acosta, seguite dalla Ducati Gresini di Alex Marquez. Jack Miller ha chiuso settimo, davanti all’Aprilia di Maverick Vinales e alla Ducati GP 23 di Fabio di Giannantonio, ultimo pilota a punti nonostante un long lap penalty.

Prima moto giapponese la Yamaha di Fabio Quartararo, 11esimo, mentre la migliore delle Honda è stata quella di Johann Zarco, 14esimo e davanti a Luca Marini.

Da segnalare la brutta caduta allo start di Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, con quest’ultimo che ha tamponato il riminese alla prima curva dopo lo start. Ad aver avuto la peggio il “Bez” andato al centro medico con la caviglia molto dolorante.

Bagnaia nonostante la caduta mantiene seppur di un solo punto la testa della classifica iridata su Jorge Martin. Bastianini scavalca Marquez portandosi al terzo posto a 55 punti dalla vetta.

