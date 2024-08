MotoGP | GP Silverstone, Quartararo: “La pista mi piace, proveremo a fare uno step”

MotoGP GP Silverstone Yamaha Monster – Fabio Quartararo non vede l’ora di risalire di nuovo in sella alla sua Yamaha YZR-M1 e lo farà a Silverstone.

“El Diablo” è pronto ad iniziare la seconda metà della stagione 2024. Sul circuito inglese ha vinto nel 2021 e domenica sarà in pista con una speciale livrea per festeggiare i 75 anni del Motomondiale.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2024

“Dopo essermi rilassato e aver trascorso del tempo con amici e famiglia, sono pronto per iniziare la seconda metà della stagione. Ho trascorso una buona parte del tempo ad allenarmi. Ci sono ancora 11 round da disputare e lavoreremo duramente nei prossimi mesi per trovare il passo successivo. Sono pronto a ripartire! Mi piace Silverstone ed è un grande evento per Monster Energy e anche per la MotoGP. Penso che i fan apprezzeranno molto le livree speciali del 75° anniversario.”

