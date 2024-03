MotoGP | Gp Qatar Sprint Race, Vinales: “Sono un po’ preoccupato”

MotoGP Gp Qatar Aprilia Racing – E’ un Maverick Vinales preoccupato quello che ha parlato al termine della Sprint Race del Gran Premio del Qatar.

Il pilota dell’Aprilia ha un feeling molto diverso rispetto ai test e questo non gli ha permesso prima di ottenere una buona posizione in classifica e poi di lottare per le posizioni di vertice per la gara.

Alla fine il #12 della casa di Noale ha faticato nella mischia dei primi giri non riuscendo a rimontare e ha chiuso così la sprint in nona posizione.

Dichiarazioni Maverick Vinales Sprint Race Gp Qatar MotoGP 2024

“Sono un po’ preoccupato, il feeling è molto diverso rispetto ai test. Già ieri non mi sono trovato a mio agio e nella sprint la situazione non è migliorata molto. Ora analizzeremo bene i dati con i miei tecnici per individuare il problema. Nella gara lunga la gestione delle gomme potrebbe riservare delle sorprese, non credo che tutti siano a posto da questo punto di vista.”

