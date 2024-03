MotoGP | GP Qatar Sprint Race, Bastianini: “Gara particolare”

GP Qatar MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini dopo aver conquistato la prima fila, si aspettava di più dalla Sprint Race del Gran Premio del Qatar.

Terzo nelle prime fasi di gara il #23 della “Rossa” a due ruote ha poi perso contatto con il gruppo in lotta per le posizioni da podio, tagliando il traguardo in sesta posizione.

La “Bestia” ha definito la sua gara “particolare” ma si è detto abbastanza comunque contento. In ottica gara “lunga” della domenica, proverà a fare qualcosa domattina nel warm up.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race GP Qatar MotoGP 2024

“È stata una gara un po’ particolare, mi aspettavo di fare qualcosa di meglio ma sono comunque abbastanza contento. Dopo quattro giri c’è stato qualche problemino di vibrazione e grip, soprattutto nelle parti veloci, che dovremo analizzare e risolvere in vista di domani, dove ci sarà anche da gestire bene l’usura delle gomme. Proveremo sicuramente qualcosa nel warm up. I ragazzi stanno lavorando per questo e cercheremo di fare meglio domani.”

