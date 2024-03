MotoGP | GP Qatar Sprint Race, Martin: “Bello vincere ma non siamo pronti per domani”

MotoGP GP Qatar Ducati Pramac Team – Prima gara Sprint della stagione e prima vittoria per Jorge Martin, che ha vinto la gara del sabato del Gran Premio del Qatar.

Al Lusail International Circuit dopo aver centrato la pole position, ha preso il comando della gara senza più lasciarlo, tagliando il traguardo dopo 11 giri davanti alla KTM di Brad Binder e all’Aprilia di Aleix Espargarò.

Ecco cosa ha detto “Martinator” ai microfoni di Sky Sport, dove ha sottolineato come a fine gara ha avuto qualche problema di troppo che dovranno risolvere se vorranno essere competitivi anche nella gara “lunga” della domenica.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Qatar MotoGP 2024

“All’inizio abbiamo fatto un bel ritmo, che non è stato facile mantenere alla fine per essere competitivi. Per poter vincere domani serve fare uno step, perchè al momento non potremmo vincere. Alla fine sono tornati i problemi dei test, speriamo di trovare qualcosa per domani, altrimenti sarà difficile. Lavorando con la squadra credo di poter risolvere il problema. E’ stato bello vincere ma avevamo molto chattering.”

