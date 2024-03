MotoGP | GP Qatar Sprint Race, Marc Marquez: “Senza errori avrei lottato per il podio”

MotoGP Ducati Gresini – Buon esordio sulla Ducati per Marc Marquez, che alla prima Sprint Race della stagione disputata in Qatar, ha battagliato con il gruppo di testa.

L’otto volte iridato che partiva dalla seconda fila, nonostante qualche errorino, ha chiuso quinto, battagliando ad inizio gara con Jack Miller e Fabio di Giannantonio.

Alla fine intervistato da Sky Sport si è dato la sufficienza, che poteva essere più alta senza qualche errore di troppo.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Qatar MotoGP 2024

“E’ stata una bella Sprint Race. A volte guido ancora come fossi con la Honda ed ho commesso qualche errore di troppo. All’inizio ho perso un pò di tempo lottando con Miller e Di Giannantonio, poi quando ho preso Bagnaia ho esagerato troppo con le gomme e l’ho pagata alla fine. Devo migliorare i primi giri, mi do la sufficienza ma non di più perchè ho fatto qualche errore. Senza avrei potuto lottare per il podio. All’inizio dovevo capire la moto, poi sono riuscito dopo tanto tempo a fare un sorpasso in rettilineo, era da tempo che non mi accadeva. Fisicamente la Ducati è meno impegnativa della Honda, si guida in modo diverso.”

4.5/5 - (2 votes)