MotoGP | GP Portogallo, Quartararo: “Sappiamo su cosa lavorare”

GP Portogallo MotoGP 2024 Yamaha – Dopo l’impegnativo weekend qatariota, l’unico obiettivo di Fabio Quartararo è fare passi in avanti in termini di sviluppo della moto e del setting della sua Yamaha.

“El Diablo” ha un bel ricordo di Portimao, circuito dove vinse nel 2021 e nel 2022. L’obiettivo è risalire la classifica, con la consapevolezza che la Yamaha al pari della Honda, è molto indietro rispetto a Ducati, KTM e Aprilia.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Portogallo MotoGP 2024

“Il GP del Qatar non è stato un inizio di stagione facile ma ora sappiamo su cosa lavorare. La pista di Portimao è molto diversa da quella di Lusail, quindi sarà interessante vedere come si comporterà la moto e come sarà l’usura delle gomme. Senza punti nello Sprint in Qatar, siamo nella fascia media della classifica, quindi faremo del nostro meglio per risalire in classifica questo fine settimana. Come sempre, sto dando il 100% e so che anche la squadra lo fa, quindi vedremo cosa possiamo fare!”

