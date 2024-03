MotoGP | GP Portogallo, Bastianini: “Ho un conto in sospeso con Portimao”

GP Portogallo MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini ha un conto in sospeso con Portimao. Il #23 della Ducati lo scorso anno si infortunò nella gara Sprint e da lì la sua stagione fu tutta in salita.

Il pilota riminese venne falciato dalla Ducati di Luca Marini con conseguenze gravi alla spalla (fu costretto a saltare le prime gare della stagione, ndr).

L’obiettivo di Bastianini sarà quello di essere nuovamente al Top su una pista dove è tornato ad allenarsi a fine gennaio con la Panigale V4S.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Portogallo MotoGP 2024

“Sono felice di tornare a Portimao per la prima gara europea della stagione. È una pista davvero particolare e a fine gennaio ci siamo allenati qui con la Panigale V4S. Ho un conto in sospeso con Portimao: lo scorso anno non avevo corso a causa dell’infortunio riportato dopo la caduta nella Sprint. Il primo GP della stagione in Qatar è andato bene, ma onestamente mi aspettavo di ottenere qualcosa in più; perciò, proverò a riscattarmi questo fine settimana

4.6/5 - (41 votes)