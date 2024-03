MotoGP | Gp Portogallo Prove: Bastianini comanda, Marc Marquez terzo, Bagnaia dentro in extremis

MotoGP Gp Portogallo Prove – Enea Bastianini su Ducati ha ottenuto il miglior tempo nel secondo turno di prove del Gran Premio del Portogallo, unica sessione valida per l’accesso diretto in Q2.

Il #23 della Ducati ha ottenuto il best lap di 1:38.057 al 17esimo dei 21 giri effettuati, portando la sua Desmosedici GP 24 davanti alla KTM Factory di Jack Miller, con l’australiano che a sua volta precede di soli 35 millesimi un ottimo Marc Marquez, che oltre ad andare forte sul giro secco è stato uno dei più veloci sul ritmo.

L’otto volte iridato che nel suo ultimo tentativo è scivolato senza conseguenze, è davanti al connazionale del Team Ducati Pramac Jorge Martin e alla KTM del sud-africano Brad Binder.

Ottima la sessione di Marco Bezzecchi, che sta iniziando a prendere confidenza con la Ducati Desmosedici GP 23 del VR46 Racing Team. Il “Bez” ha chiuso sesto davanti alla migliore delle Aprilia, quella #12 di Maverick Vinales.

In extremis ha centrato l’accesso diretto alla Q2 il vincitore del Qatar Pecco Bagnaia, che in sella alla Ducati Factory ha chiuso ottavo davanti ad una rediviva Yamaha, che piazza in Q2 sia Fabio Quartararo che il neo-acquisto Alex Rins.

Tutti gli altri piloti dovranno passare dalla Q1 ad iniziare dal rookie Pedro Acosta, 11esimo con la KTM del Team GASGAS Tech3. Il #31 ha preceduto il nostro Fabio di Giannantonio (VR46 Racing Team), Alex Marquez (Ducati Gresini), Aleix Espargarò (Aprilia Factory, scivolato a fine sessione, ndr) e Franco Morbidelli, Ducati Pramac.

Sulla pista dove poche settimane fa ha subito un grave incidente, l’italo-brasiliano ha dato ottimi segnali di ripresa, peccato per la scivolata che lo ha estromesso dalla fase finali delle pre-qualifiche.

Ancora tante difficoltà per la Honda, la migliore è quella di Takaaki Nakagami (LCR) 16esimo e seguito da Joan Mir (HCR) 19esimo e dal team-mate Johann Zarco 20esimo. Ultimo tempo per Luca Marini, che al momento non riesce ad avere feeling con la RC213V.

