MotoGP | GP Portogallo Gara, Martin: “Abbiamo fatto un bel lavoro”

MotoGP GP Portogallo Ducati Pramac Team – Jorge Martin ha vinto il Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento del Motomondiale 2024.

“Martinator” ha subito preso il comando e non lo ha più lasciato sino alla bandiera a scacchi. Complice anche la caduta di Pecco Bagnaia (che a tre giri dalla fine si è toccato con Marc Marquez, ndr) è solitario al comando della classifica iridata. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara GP Portogallo MotoGP 2024

“Oggi abbiamo fatto un bel lavoro, sono contentissimo. Abbiamo vinto la domenica e ci mancava. La chiave è stato l’inizio della gara, mettersi davanti per non far stressare la gomma e poi ho spinto piano piano. Non è stato facile, Maverick (Vinales) ed Enea (Bastianini) spingevano forte ma io ne avevo un pò di più. Abbiamo fatto un bel passo dallo scorso anno e sono felice. La base della moto è quella di ieri e del Qatar, perchè a me piace una moto ‘ferma’. La cosa importante è non stressare le gomme nei primi giri. Siamo a posto per la gara della domenica, bisogna mettersi a posto per la Sprint. Non è facile essere leader della MotoGP, ma non ci penserò molto, il campionato è lungo, lavoro giorno dopo giorno.”

