MotoGP | GP Portimao, Vinales cade all’ultimo giro [VIDEO]

MotoGP GP Portimao Aprilia – Gara sfortunata per Maverick Vinales che ieri ha vinto la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo. Oggi in gara, mentre manteneva salda la seconda posizione, il pilota del team Aprilia è caduto a causa della rottura del cambio. Fortunatamente nessuna conseguenza per lo spagnolo che resta ottimista per l’ottimo weekend e guarda con fiducia al Texas.

Dichiarazioni Maverick Vinales, GP Portogallo 2024

“Dai primi giri della gara non riuscivo a mettere la sesta e ogni giro andava peggio. Sappiamo che è un problema da migliorare come team, l’affidabilità è importante ma comunque questo deve essere trattato in modo positivo perché abbiamo fatto un weekend bellissimo e anche con i problemi riuscivo a fare 38.9 e sono sicuro che senza problemi il passo sarebbe stato più veloce. Peccato, noi non possiamo farci nulla, devono lavorare a Noale. Quando sono passato in rettilineo ho messo la sesta e la moto è andata in un punto morto, mi ha passato Enea. Poi ho provato a mettere la seconda ma non ero sicura fosse entrata, prima di cadere ho dato un po’ di gas e lì è entrata di colpo e mi ha lanciato”

“L’anno scorso in Texas abbiamo fatto quarti con una partenza disastrosa, possiamo fare bene dappertutto. Voglio motivare tutte le persone in Aprilia perché ce la possiamo fare se lavoriamo uniti”