MotoGP | GP Portogallo, contatto con Bagnaia, Marc Marquez: “Pecco troppo ottimista”

MotoGP Ducati Gresini – Il Gran Premio del Portogallo classe MotoGP ha visto protagonisti loro malgrado Marc Marquez e Pecco Bagnaia.

A tre giri dalla fine l’otto volte iridato ha attaccato il #1 della Ducati, che in quel momento sembrava averne di meno. La lotta era per il quinto posto, ma Bagnaia ha replicato all’attacco e le loro traiettorie si sono incrociate.

Risultato entrambi a terra e nessun punto in classifica. I due sono poi stati convocati dalla direzione gara, che sembrerebbe aver giudicato l’azione come “contatto di gara”. Ecco il Marquez pensiero espresso ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Contatto con Bagnaia GP Portogallo MotoGP 2024

“E’ stato un incidente di gara, due piloti sono finiti a terra. E’ stato brutto per tutti e due non prendere punti. Io ero calmo, avevo aspettato mio momento, Pecco soffriva, lo avrei sorpassato poco dopo, ero più veloce. Lui ha incrociato la traiettroria e ci siamo toccati. In direzione gara atmosfera tranquilla, è una situazione da linea rossa, non è penalità per Pecco, sono cose che accadono. Per me se c’è un contatto al primo giro o lottando per un podio o una vittoria ci può stare. Quest’anno uso di più testa, quello che posso dire è che si stava lottando per un 5/6 posto, erano un punto o due in più, forse Pecco è stato troppo ottimista. Sono cose che succedono, ora si fa il reset. In questo weekend ero molto veloce, sono caduto tre volte, ma non perchè stavo spingendo troppo ma per automatismi che devo ancora capire. Anche nel warm up sono scivolato quando ho perso l’appoggio del piede sulla pedana alla curva tre. Per quanto riguarda il vantaggio di partire davanti, sono due/tre anni che lo dico e non solo io. Quando sei dietro la pressione delle gomme va alle stelle. Un pensiero su Acosta? Ha fatto tanti sorpassi, guida di istinto, è bello da vedere da dietro.”

