MotoGP | GP Mugello Day 1, Marini: “Con la Honda stiamo facendo un ottimo lavoro”

MotoGP GP Italia Mugello Repsol Honda – Luca Marini non ha vissuto una giornata facile al Mugello, teatro del Gran Premio d’Italia.

Il pilota pesarese della Honda, dopo essere stato il miglior pilota della casa di Tokio nella mattinata, ha chiuso nelle retrovie il turno decisivo per accedere in Q2, un turno vissuto con qualche problema di troppo.

Ecco cosa ha raccontato il #10 che ha parlato anche delle differenze tra la Ducati (guidata sino allo scorso anno, ndr) e la RC213V.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Italia Mugello Honda Repsol MotoGP 2024

“Se qualcosa poteva andare storto oggi pomeriggio al Mugello, è accaduta, sono successe tutte. Può capitare, in più ogni volta che rientravo ai box tutti gli altri piloti uscivano e non ho potuto sfruttare la scia. Non è stato un buon turno perchè non abbiamo potuto lavorare sulla moto, è rimasto tutto come questa mattina e infatti i tempi sono molto simili. E’ mancato fare un passo in avanti che faremo domani mattina. Con la Honda stiamo facendo un ottimo lavoro, ci sono novità che hanno portato che stanno funzionando, continuiamo così. La nuova aerodinamica va meglio. Rispetto al test (svolto qualche settimana fa, ndr) il feeling era migliore questa mattina, perchè nel test abbiamo lavorato per indirizzare lo sviluppo, mentre nel weekend di gara ci si concentra principalmente sulla performance.”

Dichiarazioni Luca Marini Differenze Ducati Vs Honda Day 1 GP Italia Mugello Honda Repsol MotoGP 2024

“Con la Honda quando metti le gomme nuove davanti giri uguale, non puoi fare la differenza in frenata. La Honda è più ‘bella’ da guidare, ho un ottimo feeling sull’anteriore, nei cambi di direzione e negli inserimenti è migliore, ma quando rialzi la moto, manca performance. Le Ducati quest’anno hanno fatto un grande passo avanti nell’aerodinamica rispetto allo scorso anno e noi non andiamo più forte del 2023, a volte andiamo anche più piano. Sfruttare la scia? Può aiutare a guadagnare qualche decimo ma non è facile.”

