MotoGP | GP Italia Day 1, Acosta: “Un venerdì normale, con due stupide cadute”

MotoGP KTM Tech3 – Pedro Acosta ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio d’Italia, al Mugello, con li terzo tempo.

Nelle prove libere 1, Acosta è stato subito tra i piloti più veloci e sembrava aver trovato il suo posto con la sua RC16 sul tracciato italiano. Una caduta nel finale lo ha costretto ad accontentarsi del quarto posto della sessione di apertura. Nel pomeriggio una caduta in curva 13 ha visto il debuttante perdere tempo perché è dovuto tornare di corsa al garage. Nonostante l’inconveniente è riuscito a migliorare il proprio crono e centrare l’accesso diretto in Q2.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“È stato un venerdì normale per noi direi, ma con due stupide cadute. La prima al mattino, siamo andati larghi, e la seconda, le gomme non erano abbastanza calde, ma fa tutto parte dell’apprendimento. Dopo la seconda caduta, abbiamo migliorato molto il nostro feeling e siamo riusciti a fare un giro veloce. Tuttavia, con queste cadute, non siamo riusciti a concentrarci abbastanza sul ritmo di gara oggi, quindi sarà il nostro obiettivo la mattina prima. Le qualifiche, poi vedremo se riusciremo ad essere competitivi in ​​gara.”