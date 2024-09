MotoGP | Gp Misano Sprint Race: Martin batte Bagnaia, Morbidelli a podio

MotoGP Gp San Marino e della Riviera di Rimini Misano Sprint Race – Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 13esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Al Misano World Circuit Marco Simoncelli, il #89 della Ducati, che partiva dalla quarta casella, ha avuto una grandissima partenza ed ha subito preso il comando della gara senza più lasciarlo.

Ad impensierirlo ci ha pensato il pole-man Pecco Bagnaia, che però non è mai stato in grado di attaccarlo e che alla fine si deve accontentare del secondo posto davanti ad un ritrovato Franco Morbidelli, che in sella alla Ducati Pramac torna sul “podio”.

“Morbido” si è dovuto difendere dagli attacchi di Enea Bastianini, che ha tentato un attacco alla Quercia, arrivando però lungo. Il #23 della “Rossa” a due ruote ha tagliato il traguardo in quarta posizione, davanti a Marc Marquez, che in sella alla Ducati del Gresini Racing completa la “cinquina” Ducati.

Pedro Acosta ha chiuso sesto, portando la KTM RC16 del Team GASGAS Tech3 davanti a quelle del ufficiale di Brad Binder e Jack Miller. Ultimo pilota a punti Fabio Quartararo non con la prima moto non europea, la Yamaha M1.

Decimo al traguardo Alex Marquez, che in sella alla seconda Ducati Gresini ha preceduto le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargarò e la migliore delle Honda, quella del Team LCR del francese Johann Zarco.

Luca Marini con la RC213V del Repsol Honda Team ha chiuso 18esimo mentre non hanno chiuso la gara i piloti VR46 Racing Team Fabio di Giannantonio e Marco Bezzecchi, entrambi a terra. “Diggia” era ripartito ma si è ritirato poco dopo.

Nella classifica iridata Bagnaia perde tre punti su Martin, arrivando a -26. Terza e quarta posizione per Marc Marquez ed Enea Bastianini, a pari punti e a 77 lunghezze dalla vetta.

