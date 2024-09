SBK | Gp Francia Gara 1: Van der Mark vince una gara thriller

SBK Gp Francia Gara 1 – Michael Van der Mark ha conquistato Gara 1 del Gran Premio di Francia, in programma a Magny-Cours.

E’ stata una gara in cui è successo veramente di tutto. La gara, iniziata su pista quasi asciutta e con molti piloti partiti con le slick ha visto subito perdere due dei protagonisti, Nicolò Bulega e Jonathan Rea, scivolati sull’umido. Dopo pochi giri dalla partenza, un forte temporale si è abbattuto sulla pista francese costringendo tutti i piloti a montare gomme da bagnato. Gerloff, partito con le intermedie riesce a tenere il comando della gara per diversi giri, ma l’aumento della pioggia rende impossibile continuare con le gomme da condizioni miste ed è vittima di una scivolata, lasciando strada libera a Michael Van der Mark e Alex Lowes che, dopo aver cambiato gomme dettano il passo. A 11 giri dalla fine, il pilota britannico è vittima di una scivolata e lascia strada libera all’olandese che conquista la vittoria.

Seconda posizione per Alvaro Bautista che, partito dalla 17esima casella è autore di una gara magistrale priva di errori. Un ottimo Danilo Petrucci, che forse ha atteso un gir odi troppo per il cambio gomme, completa il podio.

Quarto posto per Scott Redding che in sella alla BMW precede un ottimo Andrea Iannone, partito dalla retrovie e autore di una grande rimonta.

Le Honda di Iker Lecuona e Xavi Vierge chiudono in sesta e settima posizione, davanti ad Andrea Locatelli Michael Rinaldi. Alessandro Delbianco conquisnta una bellissima top ten.

Undicesimo Axel Bassani vittima di una scivolata.

Solo 12 piloti hanno completato la gara

Gara 1 Gp Francia Superbike 2024

1 VAN DER MARK BMW 2 BAUTISTA Ducati 3 PETRUCCI Ducati 4 REDDING BMW 5 IANNONE Ducati 6 LECUONA Honda 7 VIERGE Honda 8 LOCATELLI Yamaha 9 RINALDI Ducati 10 DELBIANCO Yamaha 11 BASSANI Kawasaki 12 GERLOFF BMW

3.8/5 - (6 votes)