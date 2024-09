MotoGP | GP Misano Sprint Race, Morbidelli: “Passo definitivo verso la vetta”

MotoGP GP Misano Ducati Pramac – Franco Morbidelli è tornato grande protagonista al Misano World Circuit Marco Simoncelli, teatro del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 13esima tappa della MotoGP 2024.

Dopo essersi qualificato con il secondo tempo, l’italo-brasiliano ha chiuso al terzo posto la Sprint Race, difendendosi nel finale dagli attacchi di Enea Bastianini. Primo podio (anche se in una gara “corta”) per “Morbido” che ha così parlato al termine della gara.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Sprint Race GP Misano Ducati MotoGP 2024

“Sono molto contento, questo è definitivamente il primo passo vero. Podio in una Sprint di ritmo fatto da Jorge (Martin) e Pecco (Bagnaia), riuscire a rimanere lì è sintomo del passo definitivo – ha detto Morbidelli ai microfoni di Sky Sport – Adesso bisogna continuare! Sono veloce da un po’, da Le Mans ma non ho mai messo tutto insieme, mi mancavano tante cose in qualifica e in gara. Il mio processo di adattamento è andato avanti durante le gare, il podio è un’altra cosa. Anche se è una Sprint, finire nei primi tre, riuscire a capire ancora di più è bellissimo.”

