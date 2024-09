MotoGP | Gp Misano Sprint Race, Marc Marquez: “La caduta in qualifica ha pregiudicato la gara”

MotoGP Ducati Gresini – Quinta posizione per Marc Marquez nella Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 13esima tappa della MotoGP 2024.

L’otto volte iridata ha pagato la caduta avvenuta nella fase cruciale delle qualifiche, chiuse in nono posizione. La partenza dalla terza fila e il dover sorpassare le KTM, hanno fatto si che il #93 del Gresini Racing non andasse oltre la quinta piazza dietro al vincitore Jorge Martin, a Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli ed Enea Bastianini.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race Gp Misano MotoGP 2024

“La possibilità di giocarmi il podio è sfumata in qualifica, quando sono caduto. Avevo un buon passo, ma dover partire dalla terza fila ha compromesso la gara di oggi e comprometterà anche quella di domani. Per giocarsi il podio serviva almeno la seconda fila ed essere poi dietro alle KTM non aiuta. La caduta nelle qualifiche è stata diversa da quella delle FP2, in quel caso avevo una gomma con tanti giri, mentre in qualifica sono arrivato troppo forte alla curva, dalla telemetria abbiamo visto che avevo 8 Km/h in più di velocità ed ho perso l’avantreno. E’ una delle curve migliori per me, ma quando sei in confidenza sei portato a spingere di più.”

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race Sorpassi KTM Binder e Acosta Gp Misano MotoGP 2024

“Il sorpasso su Binder l’ho preparato dal giro precedente, fare un block-pass era l’unico modo per sorpassarlo. Anche quello su Acosta l’ho preparato alla stessa maniera, ma in quel caso Pedro ha fatto un piccolo errore tre le curve 11 e 12 e sono entrato. Ero molto vicino a lui e sono stato ‘risucchiato’, ma fortunatamente non c’è stato contatto. Come si è visto oggi molti piloti hanno faticato a sorpassare, perchè quando hai un ritmo simile è difficile farlo. Lo abbiamo visto anche con Martin e Bagnaia. Se sei molto più veloce riesci a farlo, ma se la differenza sul giro è di pochi decimi non si riesce sia a causa dell’aerodinamica che del caldo. Al Red Bull Ring ad esempio è un pò più facile farlo, qui la combinazione aerodinamica e calore ti penalizza.”

4.4/5 - (7 votes)