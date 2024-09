MotoGP | GP Misano Sprint Race, Bagnaia: “Non era il caso di cadere di nuovo”

MotoGP GP Misano Ducati – Pecco Bagnaia dopo aver ottenuto la pole position, non è riuscito a portare a “casa” la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 13esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Cruciale, in questo caso in negativo, è stata la partenza, che non è stata delle migliori. Il due volte iridato della MotoGP ha avuto qualche problema nel rilascio della frizione e una volta che ha “attaccato” la moto si è impennata, facendo perdere tempo prezioso al #1 della Ducati.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race GP Misano Ducati MotoGP 2024

“Ho provato fino alla fine, ma la gomma davanti ha detto basta. L’ho persa alla 13, alla Misano 1 e da lì ho deciso di non insistere. Peccato per la partenza, non riuscivo a riattaccare la frizione e ho perso tanto, ma abbiamo fatto il massimo. Dopo Aragon era importante fare una gara così, abbiamo perso 3 punti ma la gara è domani – ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport – Jorge (Martin) è partito bene, io ero lì con la frizione in mano, volevo lasciarla ma non riattaccava mai e una volta che ha riattaccato ha iniziato a impennare. Ho perso quella fase lì e qua è molto complicato se hai un passo simile al pilota davanti a te, a meno che lui non faccia degli errori è difficile portarsi davanti. Ne ha commesso uno subito alla 4 ma non ne ho approfittato e da lì la gomma davanti ha fatto fatica, mi si chiudeva ovunque nelle curve a destra. Ho dovuto mollare, non mi piace, ma non era il caso di cadere di nuovo. Partire meglio è il target maggiore, abbiamo fatto tanti giri con la media ed è qualcosa che ci può aiutare. Non sarà facile perché Jorge e Marc (Marquez) sono forti, partono più indietro ma vedremo. La media mi piace di più ed è facile da gestire. Adesso non sto troppo bene, ma fortunatamente mi permette di guidare al 100%. Ogni tanto ho qualche fitta, ma riesco a essere concentrato e non avere problemi.”

