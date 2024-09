SBK | Gp Francia Gara 2, Gerloff: “Abbiamo trovato qualcosa di buono”

Superbike Francia BMW – Garrett Gerloff ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Francia a Magny-Cours in terza posizione.

Questo podio segna un ritorno trionfale per Gerloff, che non saliva sul podio da quasi due anni, e rappresenta una vittoria particolarmente dolce per il team Bonovo Action BMW, celebrando il loro primo podio nel WorldSBK. L’ultimo successo di Gerloff risaliva a settembre 2022 durante il Round di Catalogna, quando correva ancora per Yamaha.

Vittoria Michael van der Mark Gp Francia

“In primis, auguro un pronto recupero a Toprak (Razgatlioglu), è un peccato non averlo avuto qui e ovviamente se ci fosse stato sarebbe stato molto più complicato salire sul podio ma l’ho portato a casa. Onestamente pensavo che quest’anno avremmo cominciato meglio e conquistato più podi, almeno uno prima di adesso ma quest’anno dall’inizio è stata dura e finalmente stiamo mettendo a posto le cose. Siamo sempre rimasti concentrati. Alla fine è un bel sollievo per il team, grosse emozioni per tutti. La cosa principale sta semplicemente nel fatto che abbiamo trovato un assetto che pare stia funzionando. Mi ha aiutato tanto a prevedere di più la moto e a essere più consistente. Dobbiamo lavorare con delle cose che sono completamente diverse dall’anno scorso, c’è stata una sorta di metamorfosi. Però abbiamo trovato qualcosa di buono”.

