MotoGP | GP Misano Day 1, Martin: “Mi aspettavo di più dalla gomma morbida”

MotoGP GP Misano Ducati Pramac – Jorge Martin ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in terza posizione.

Il leader della classifica iridata aveva ottenuto il miglior tempo nella sessione mattutina, mentre nel pomeriggio la gomma soft non gli ha fatto fare lo step voluto. Ecco cosa ha detto “Martinator”, che si è detto comunque abbastanza soddisfatto.

Dichiarazioni Jorge Martin GP Misano Ducati MotoGP 2024

“Mi sentivo molto a mio agio, molto veloce e sono riuscito a fare esattamente quello che volevo con la moto. Nel pomeriggio ho provato la gomma morbida, sperando di fare un altro passo avanti, ma non ho trovato quello che mi aspettavo. Quindi, abbiamo fatto altre modifiche e abbiamo trovato un ritmo soddisfacente. Il terzo posto è un buon risultato per un venerdì e continueremo a lavorare per migliorare ancora di più.”

4.7/5 - (43 votes)