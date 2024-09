MotoGP | GP Misano 2 Sprint Race, Martin: “Ho commesso un errore guardando il dashboard”

MotoGP GP Emilia Romagna Misano Ducati Pramac – Un warning sul dashboard ha distratto Jorge Martin, causando un errore che secondo il madrileno gli ha fatto perdere la Sprint Race del Gran Premio dell’Emilia Romagna.

Il pilota Pramac Ducati ha perso tre punti nei confronti del vincitore Pecco Bagnaia, che ora si è portato a -4 dallo spagnolo. Ecco cosa ha detto “Martinator” a fine gara.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Emilia Romagna Misano Ducati MotoGP 2024

“Ho commesso un errore, mi sono distratto quando mi è arrivato sul dashboard il messaggio del limits warning. E’ accaduto in un posto non facile. Ho perso la concentrazione e ho perso la linea e Pecco (Bagnaia) è passato. Domani cercheremo di essere più concentrati e di non commettere errori. Quando ho sbagliato ho perso un secondo, poi ho ricominciato a spingere e alle fine della gara non ero lontano. Sono fiducioso per domani, con la gomma media mi trovo meglio, mentre Pecco va molto forte con la soft. Guardo avanti con fiducia. Normalmente faccio fatica a seguire Pecco, oggi ho fatto uno step avanti seguendolo e per domani con la strategia giusta si può stare davanti.”

4.7/5 - (44 votes)