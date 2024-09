MotoGP | GP Misano 2 Sprint Race, Bastianini: “Contento a metà”

MotoGP GP Misano Ducati – Enea Bastianini ha chiuso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio dell’Emilia Romagna, 14esima tappa della MotoGP 2024.

Il #23 della Ducati non è riuscito a tenere il passo di Pecco Bagnaia e Jorge Martin, ma ha tenuto a distanza il quarto classificato, Marc Marquez. La “Bestia” di solito è più un “animale” da gara “lunga” e domani proverà ad intromettersi nella lotta per la vittoria.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race GP Emilia Romagna Misano Ducati MotoGP 2024

“Sono contento a metà, speravo di poter rimanere lì (con Bagnaia e Martin, ndr), ma ho preso il primo track-limits e poi ero convinto di averne preso un altro e che mi avrebbero dato il long-lap penalty. E’ difficile recuperare 2/3 decimi quando si gira su un passo veloce dell’1’31/1’31 basso. Siamo semplicemente tornati alla moto di ieri, questa mattina avevamo fatto delle modifiche che non mi erano piaciute. Nelle qualifiche mi ero subito trovato meglio, sapevo di poter provare a stare con loro. Il mio punto di forza è l’ingresso in curva, quindi T1 e T2, dove quando sono a posto posso fare la differenza. Ieri perdevo al T4 e perdo ancora tantissimo alla curva 14. Proveremo a risolvere la situazione con l’elettronica. Domani con la gomma media sarà una gara diversa, non credo che si possa correre con la soft. Spero di poter vincere domani.”

