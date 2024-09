MotoGP | GP Misano 2 Sprint Race, Bagnaia: “Con Martin facciamo la differenza”

MotoGP GP Misano Ducati – Pecco Bagnaia ha vinto la Sprint Race del Gran Premio dell’Emilia Romagna, battendo il capo-classifica Jorge Martin.

Il #1 della Ducati ha approfittato di un errore commesso dallo spagnolo del Pramac Racing per prendere la vetta della gara, senza più lasciarla sino alla bandiera a scacchi.

Una vittoria che il tre volte iridato avrebbe comunque provato a prendersi visti i due secondi posti dello scorso Gran Premio di San Marino corso sempre al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

“Oggi non avrei accettato di arrivare secondo, perchè abbiamo un grande potenziale. Sapevo di averne un pò di più (di Martin, ndr), soprattutto nel settore tre. E’ comunque difficile correre contro uno come Jorge. Vedremo domani in gara, utilizzeremo la gomma media (posteriore, ndr) che mi piace di più e vedremo cosa riusciremo a fare. Oggi è stata una gara di velocità pura e quando guidi in questo modo un piccolo errore può costarti la vittoria. Siamo in un momento dove io devo vincere per recuperare punti a lui (Martin) vuole vincere per allungare. Al momento c’è un filo sottile a dividere una vittoria da una caduta. Bisogna riuscire ad essere perfetti senza commettere errori. Senza l’errore di Martin avrei comunque attaccato, oggi era fondamentale vincere. Vincere la Sprint che non è il mio ‘territorio è positivo. Scendere sotto l’1.30 in qualifica? Purtroppo ho perso dei centesimi toccando la linea bianca, mi si è chiusa davanti, hanno riverniciato le linee bianche stanotte e non è stata una grande cosa. Siamo arrivato ad un livello molto alto, sembra di rivivere qualche anno fa quando i soliti erano davanti. Ultimamente stiamo facendo la differenza sia in qualifica che in gara.”

“Questo weekend per le tante cose che purtroppo sono accadute, era quello giusto per questa iniziativa. Si tratta di un laboratorio in cui viene data a ragazzi con dei problemi o dei limiti la possibilità di lavorare producendo tortellini che poi andranno ad un ristorante stellato Michelin. E’ un qualcosa da valorizzare. Credo che far del bene sia sempre positivo.”

“Mentalmente è stato un weekend più difficile di quello che mi aspettavo. Sul casco c’è una dedica a Luca (Salvadori, rider recentemente scomparso in una gara dell’International Road Racing Championship, IRRC, ndr) ma non basta. Penso che nulla potrà mai bastare, ma credo che poterlo avere ‘dietro’ nella mia carriera è il minimo che io possa fare.”

