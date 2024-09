MotoGP | Gp Misano 2 Qualifiche: Bagnaia, pole da record, caduta per Marc Marquez

MotoGP Gp Emilia Romagna Misano Qualifiche – Pole position con tanto di record della pista per Pecco Bagnaia al Misano World Circuit Marco Simoncelli, 14esimo appuntamento della MotoGP 2024, il Gran Premio dell’Emilia Romagna.

Il due volte iridato della MotoGP in sella alla Ducati Desmosedici GP 24 Factory del Team ufficiale, ha quasi “abbattuto” il muro del minuto e 30, fermandosi a 1:30.031, un tempo stratosferico, il più veloce di sempre sul tracciato romagnolo. Per lui 21esima pole in MotoGP, 28esima in carriera.

Alle sue spalle ha chiuso il leader della classifica iridata Jorge Martin, staccato di 0.214s. Chiude la prima fila Enea Bastianini, che in sella alla seconda Desmosedici GP 24 Factory del Team interno ha chiuso a 0.533s dalla vetta.

Aprirà la seconda fila Brad Binder con la migliore delle KTM. Il pilota sud-africano, passato dalla Q1, avrà accanto a se il compagno di marca, il rookie Pedro Acosta (Team GASGAS Tech3) e il nostro Marco Bezzecchi, su Ducati del VR46 Racing Team.

Solamente settimo Marc Marquez, caduto nel momento clou delle qualifiche, seconda caduta della giornata dopo quella delle FP2. In entrambi i casi l’otto volte iridato ha perso l’avantreno della sua Ducati Desmosedici GP 23 del Gresini Racing. Il #93 ha preceduto la migliore delle Aprilia, quella di Maverick Vinales, ottavo e davanti al primo pilota in pista con una moto giapponese, Fabio Quartararo, in sella alla Yamaha YZR-M1.

Decimo tempo e terza fila per Franco Morbidelli, che in sella alla Ducati Desmosedici GP 24 del Pramac Racing è davanti alle Aprilia di Aleix Espargarò (Team Factory) e Miguel Oliveira (Trackhouse).

Non hanno passato la Q1 Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team), che scatterà dalla 13esima casella, Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) 14esimo, Luca Marini (Repsol Honda) 15esimo, Joan Mir (Repsol Honda) 16esimo, Johann Zarco (Honda LCR) 17esimo, Augusto Fernandez (KTM GASGAS Tech3) 18esimo, Jack Miller (KTM) 19esimo, Takaaki Nakagami (Honda LCR) 20esimo e Alex Marquez (Ducati Gresini) 21esimo. Non ha fatto neanche un giro cronometrato Alex Rins. Il pilota della Yamaha è febbricitante da giovedì e questa mattina è sceso in pista senza però aver percorso un giro cronometrato.

