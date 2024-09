Moto3 | Gp Misano 2 Qualifiche: Furusato in pole, Nepa è quinto

Moto3 GP Emilia Romagna Misano Qualifiche – Pole position per Taiyo Furusato al Misano World Circuit Marco Simoncelli, 14esima tappa del Motomondiale 2024.

Per il pilota giapponese prima pole in Moto3 e in carriera, realizzata con il tempo di 1:40.394. In prima fila accanto al pilota del Team Honda Asia partiranno il leader del Mondiale David Alonso su CFMoto del Team Aspar (per il colombiano scivolata senza conseguenze a fine sessione, ndr) e Angel Piqueras su Honda Leopard, vincitore del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini corso due settimane fa sempre sul circuito romagnolo.

Ivan Ortolà, rider KTM MT Helmets – MSI è quarto, davanti al migliore dei piloti italiani, Stefano Nepa (KTM MTA), a completare la seconda fila Collin Veijer (Husqvarna Intact GP).

Adrian Fernandez con la seconda Honda Leopard è settimo, seguito da David Munoz (KTM BOE Motorsports) e Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).

Tre italiani tra la quarta e la quinta fila; Luca Lunetta in sella alla Honda del SIC58 Squadra Corse è infatti 12esimo, mentre il team-mate Filippo Farioli e Matteo Bertelle (Honda Snipers) sono in 13esima e 14esima piazza.

Non hanno passato la Q1 Riccardo Rossi su KTM del Team CIP Green Power e Nicola Carraro (KTM MTA) che partiranno dalla 20esima e 21esima casella.

