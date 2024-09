MotoGP | GP Misano 2, Marini è fiducioso: “Abbiamo fatto molto durante il test”

MotoGP GP Misano Repsol Honda – Luca Marini dopo essere stato costretto a saltare il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a causa di una gastroenterite, tornerà in azione sempre a Misano questo fine settimana per la 14esima tappa della MotoGP 2024.

Il pesarese torna con l’intenzione di migliorare e sarà aiutato dai dati raccolti durante il weekend e durante il test del lunedì. Ecco cosa ha detto il #10 del Repsol Honda Team.

Dichiarazioni Luca Marini GP Emilia Romagna Misano Honda Repsol MotoGP 2024

“L’unico modo per andare avanti questo weekend è verso l’alto! Ero davvero deluso di non poter correre lo scorso fine settimana, ma era la decisione corretta. Abbiamo fatto molto durante il test, nonostante le mie condizioni, il che è stato positivo, e dopo il test abbiamo un paio di cose da provare questo weekend per migliorare le nostre prestazioni. È un privilegio avere un’altra opportunità di correre di fronte ai fan di casa e l’obiettivo è quello di avere un weekend più competitivo per loro.”

