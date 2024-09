MotoGP | GP Misano 2, Di Giannantonio: “Non siamo al 100%, ma sto sempre meglio”

MotoGP GP Emilia Romagna Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio dopo essersi infortunato alla spalla al Red Bull Ring, non si è ancora del tutto ripreso.

Il pilota romano del VR46 Racing Team è stato a riposo per tutta la settimana, questo dopo aver saltato il test ufficiale del lunedì post Misano e ora si appresta a tornare in sella alla sua Ducati Desmosedici GP per testare nuovamente le sue reali condizioni fisiche alla vigilia della prima tripletta di gare in sequenza, Emilia Romagna GP, Indonesian GP e Japanese GP.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gp Emilia Romagna Misano MotoGP 2024

“Mi sento bene, ho sfruttato la settimana per riposarmi, recuperare ancora e sono stato ospite all’Americas Cup a Barcellona. Non siamo al 100%, ma sto sempre meglio e questo è un buon segnale anche considerato che ci saranno tre gare in tre settimane. Non sarà facile gestire le energie, anche in sella alla moto, ma sicuramente continueremo a lavorare per tornare nella scia del gruppo dei più forti. Questa seconda Misano, sarà sempre una bella emozione, con tutti i nostri tifosi. Speriamo nel meteo, ma sarà sicuramente un GP speciale.”

