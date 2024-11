MotoGP | GP Malesia Gara, Bastianini: “Fortunato ad arrivare terzo”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati – Enea Bastianini ha bissato al Sepang International Circuit il terzo posto ottenuto nella Sprint Race del Gran Premio della Malesia, penultima tappa della MotoGP 2024.

Il pilota della Ducati come da lui ammesso è stato fortunato vista la caduta di Marc Marquez, che gli ha regalato il podio. La “Bestia” si aspettava comunque di più, soprattutto in una pista dove lo scorso anno era tornato alla vittoria. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Malesia Ducati Ducati MotoGP 2024

“Gara molto difficile, fisicamente tosta, ho sofferto più di ieri, non abbiamo risolto i problemi e sono stato fortunato ad arrivare terzo anche con la caduta di Marc. Non sono contento della mia gara. Ho l’occasione del riscatto a Barcellona perché ad inizio anno la gara non è andata bene, a parte quello lì sono andato forte e potrò sfruttare le mie carte, anche Marc va forte. Dispiace non essere a Valencia ma la situazione non era accettabile. Venerdì eravamo veloci, man mano che passavano i turni eravamo sempre più lenti, anche stamattina abbiamo fatto delle modifiche che non mi hanno aiutato. Oggi mi sentivo sulle uova, terzo va bene ma ho l’ambizione di fare di più. Sono rimasto male ma andiamo avanti.”

