MotoGP | Gp Malesia Gara, Marc Marquez: “Bella lotta tra Bagnaia e Martin”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha assistito nei primi giri del Gran Premio della Malesia ad un duello mozzafiato tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin.

L’otto volte iridato è stato spettatore non pagante di un duello senza esclusione di colpi, duello a cui ha potuto assistere fino al settimo giro, quando è scivolato.

Il pilota del Gresini Racing è subito risalito in sella chiudendo 12esimo, mantenendo seppur di un solo punto la terza posizione in Campionato su Enea Bastianini. Ecco cosa ha detto il pilota di Cervera ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara Gp Malesia Sepang MotoGP 2024

“Alla fine loro due andavano molto forte, c’era da aspettarselo. Bagnaia ha fatto tutto all-in, ma non mi aspettavo Martin cattivo, la loro lotta da dietro è stata bella. Io non arrivavo, sono caduto perché le gare sono così. Mi sentivo tranquillo, guidavo pulito ma a volte succede, si è chiusa davanti, abbiamo ripreso la moto e abbiamo guadagnato 4 punti. E’ stato un duello bello da vedere, non mi aspettavo che Martin attaccasse così ma si vedeva che Pecco aveva più passo, hanno fatto tutti e due una lotta bella. 24 punti sembrano tanti ma con questi weekend non lo sono, se fosse Valencia ti direi che Martin attacca ma Barcellona è una gara dove Pecco va forte. Devi capire ogni volta le condizioni della pista. Per me è meglio fare il test al Montmelò perchè lì faccio più fatica e posso sentire com’è la moto. Per il momento sono concentrato sull’ultima gara con il Team Gresini.”

4.4/5 - (17 votes)