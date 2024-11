MotoGP | Gp Malesia Gara, Iannone scherza: “Più veloce di Bautista

MotoGP GP Malesia Ducati VR46 Racing Team – Andrea Iannone è tornato in sella ad una MotoGP nel weekend di Sepang, penultima tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota abruzzese non saliva in sella ad una MotoGP da cinque anni e alla fine ha chiuso dignitosamente un weekend che lo ha visto tornare in sella ad una Ducati Desmosedici completamente diversa da quella da lui guidata nel 2016 (era poi passati in Suzuki e poi in Aprilia prima della squalifica di quattro anni per doping, ndr).

L’occasione gliela data il suo amico Valentino Rossi, che lo ha messo in sella alla moto lasciata libera da Fabio di Giannantonio, operato alla spalla infortunata in Austria.

Dopo la gara Sprint era “distrutto” fisicamente e dopo la gara lunga della domenica ha scherzato su cosa ha imparato da questo weekend.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gara Gp Malesia Sepang MotoGP 2024

“Sono stanco, fisicamente intendo, ho dato il massimo a livello fisico. Me la sono goduta, anche oggi, l’obiettivo era arrivare al traguardo senza fare errori. Abbiamo dimostrato nel weekend di avere a tratti un bel potenziale. Sono decisamente felice, grazie al Pertamina Enduro VR46 Racing Team, a Vale e a Ducati, è stato bellissimo, un gran regalo.”

Rispondendo alle domande dei giornalisti presenti su cosa abbia imparato da questo weekend ha detto: “Cosa ho imparato? Che sono stato più veloce di Bautista lo scorso anno.” Ricordiamo che Bautista fece la wild-card nel 2023 arrivando 17esimo, stessa posizione ottenuta oggi da Iannone, ma lo spagnolo arrivò a 53.564s dal vincitore, mentre il pilota di Vasto ha preso “solo” 47.599.

