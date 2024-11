MotoGP | GP Malesia Day 1, Morbidelli: “Importante passare in Q2”

MotoGP Prove GP Malesia Prima Pramac Racing – Buona prova per Franco Morbidelli nel turno di Prove del Gran Premio della Malesia. Il pilota italo-brasiliano, ha concluso in settima posizione e si è garantito l’accesso in Q2.

Dichiarazioni Franco Morbidelli, Prove GP Malesia

“È importante passare direttamente alla Q2 e sono contento che abbiamo avuto un ottimo venerdì che di solito è il nostro giorno più debole. Abbiamo ancora margini di miglioramento e sono fiducioso che domani potremo migliorare le nostre prestazioni. Avevo già una grande velocità, ma dovremo affinare qualche dettaglio”