MotoGP | GP Malesia Day 1, Marini: “Non sono soddisfatto”

MotoGP GP Malesia Sepang Repsol Honda – Luca Marini non è andato oltre il 18esimo tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia, dove si corre la 19esima e penultima tappa del Motomondiale 2024.

Il pilota pesarese del Repsol Honda Team dopo il 20esimo tempo delle libere, ha migliorato il proprio crono, chiudendo a 1.696s dal leader di giornata, Pecco Bagnaia. La Honda è ancora lontana dai primi, ma se il primo avversario è il proprio compagno di squadra, allora il #10 della casa giapponese può essere soddisfatto, visto che Joan Mir ha chiuso 20esimo.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Malesia Sepang Honda Repsol MotoGP 2024

“Oggi siamo stati molto impegnati a provare una nuova configurazione e a preparare tutto per il fine settimana. La nuova configurazione non ha portato benefici evidenti, quindi torneremo alla specifica che abbiamo utilizzato nelle gare precedenti. Dobbiamo anche lavorare per comprendere meglio il comportamento della gomma posteriore, perché qui è diverso rispetto alle altre gare. L’ingresso in curva è un’area su cui dobbiamo lavorare di più, perché di solito siamo più forti in quell’area. Abbiamo del lavoro da fare stasera, perché non sono soddisfatto, ma continuiamo a fare del nostro meglio come sempre.”

