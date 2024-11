MotoGP | Gp Malesia Day 1, Marc Marquez: “Oggi ho sofferto”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha vissuto una giornata non facile al Sepang International Circuit, teatro del Gran Premio della Malesia, penultima tappa della MotoGP 2024.

L’otto volte iridato del Gresini Racing ha faticato più del previsto, anche se alla fine è comunque riuscito ad agguantare l’accesso diretto alla Q2 con il decimo tempo.

Il best-lap del #93 della Ducati è stato di 1:58.362, lontano 0.683s da quello del suo prossimo team-mate Pecco Bagnaia. Ecco cosa ha detto il pilota di Cervera.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 Gp Malesia Sepang MotoGP 2024

“Spesso a Sepang si soffre il primo giorno, e oggi non ha fatto eccezione. Obiettivo raggiunto, perché saremo in Q2 domani, ma c’è tanto da fare per poter essere tra i migliori domenica. Dobbiamo lavorare sia sul setup della moto che sulla mia guida. In ogni caso, giornata ok!”

