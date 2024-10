MotoGP | GP Malesia, Bastianini: “Bellissimi ricordi di Sepang”

MotoGP GP Malesia Sepang Ducati – Enea Bastianini correrà al Sepang International Circuit la sua penultima gara in sella alla Ducati.

La “Bestia” dai test di Valencia passerà infatti alla KTM, ma ora ci sono queste due gare da onorare e il suo contributo potrebbe essere prezioso per aiutare il team-mate Pecco Bagnaia nella rincorsa al Titolo.

Lo scorso anno tornò alla vittoria proprio in Malesia dopo un lungo digiuno e quest’anno punta a riottenere la terza posizione in classifica generale alle spese di Marc Marquez (Gresini Racing), che lo precede di 11 punti.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview GP Malesia Ducati Ducati MotoGP 2024

“Ci lasciamo alle spalle il GP della Thailandia. Dopo la vittoria di sabato, il mio obiettivo era riuscire a fare bene anche nella gara di domenica e, sicuramente, avrei potuto lottare per il podio se non ci fosse stata la scivolata. Ora però dobbiamo resettare e tornare a concentrarci. Questo fine settimana corriamo a Sepang, in Malesia; è un tracciato dove ho sicuramente dei bellissimi ricordi, anche piuttosto recenti con la vittoria dello scorso anno. Ogni stagione però va da sé, perciò dobbiamo rimanere con i piedi per terra e dare il 100% come sempre.”

4.6/5 - (44 votes)