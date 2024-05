MotoGP | Gp Le Mans Sprint Race, Vinales: “Felice per il podio”

MotoGP Gp Francia Le Mans Aprilia Racing – Maverick Vinales ha centrato il podio nella Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinta gara della MotoGP disputata a Le Mans.

Il pilota dell’Aprilia che partiva dalla prima fila, non si aspettava questo risultato, perchè nel turno mattutino non aveva un gran feeling con la sua RS-GP 24. Ecco cosa ha detto a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Maverick Vinales Sprint Race Gp Francia Le Mans MotoGP 2024

“La sensazione non era fantastica questa mattina mi aspettavo più passo, ma ho avuto problemi con la gomma dietro che si scaldava troppo e non mi faceva entrare bene in curva. Ho guidato in difesa ma sono felice per il podio. Si è scaldata tanto la gomma a destra, non riuscivo ad essere veloce, i tempi non erano veloci quindi dobbiamo capire e dobbiamo essere molto motivati, perché non eravamo così lontani. Testa bassa e domani proveremo ad andare con Jorge (Martin). Oggi gli altri hanno mostrato un passo incredibile, dietro avevo Bastianini che arrivava come un missile e non so se la seconda parte di gara sarà semplice. Domani l’obiettivo è lottare, proveremo a battagliare.”

Foto: Valter Magatti

3.5/5 - (2 votes)