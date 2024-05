MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Bastianini: “Rinnovo? Io ho dimostrato costanza”

MotoGP GP Francia Sprint Race – Ottima rimonta per Enea Bastianini nella Sprint Race del Gran Premio di Le Mans. Il pilota del team Ducati Lenovo partiva decimo ma è riuscito a rimontare fino alla quarta posizione. Per la gara di domani, il pilota riminese punta ad una buona partenza mentre sulle voci di mercato, la “Bestia” si è detta fiduciosa in quanto ha mostrato costanza nelle ultime gare.

Dichiarazioni Enea Bastianini, Sprint Race Le Mans

“Contento della gara, meno di com’è andata la qualifica. Domani la gara è importante e Marc ha dimostrato che con una buona partenza si può andare davanti, quindi ci proveremo. Il ritmo era buono nella Sprint, sono sempre stato costante e la cosa che mi è piaciuta è che riuscivo a sorpassare e ci aiuterà anche per il futuro. Sarebbe stata una bella battaglia con Jorge ma mai dire mai, vediamo domani. Ieri pomeriggio mi sono trovato male con la media davanti, il feeling era pessimo, sono rientrato e ho messo la hard, migliorando il ritmo. Purtroppo per il time-attack avevamo solo la soft, faceva molto caldo e mi sono steso. L’errore di ieri, l’abbiamo pagato oggi. Siamo molto costanti ma succede sempre qualcosa e non riesco mai a fare la differenza, questo mi fa arrabbiare ma sono sicuro che le cose si incastreranno. Futuro? Siamo tutti vicini, Jorge è un pilota fortissimo, non è semplice scegliere per Ducati ma ho dimostrato costanza e sto migliorando gara dopo gara”.