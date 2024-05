MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Marc Marquez: “Abbiamo tirato fuori il nostro potenziale”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha disputato una grandissima Sprint Race a Le Mans, questo nonostante qualifiche disastrose. Il pilota del Gresini Racing ha chiuso secondo, alle spalle del vincitore Jorge Martin.

Il #93 della Ducati è stato autore di una bellissima partenza dalla quinta fila (13esimo tempo) e dopo poche curve era già tra i primi cinque. Questo gli ha consentito di fare una gara di testa, chiusa al secondo posto anche grazie alla caduta di Marco Bezzecchi. Lo spagnolo si è detto molto soddisfatto del passo gara, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“Sono partito bene e ho visto che andavo avanti, questo ti aiuta a cercare il tuo posto. Dopo la curva 3 ho visto che l’unica opzione era andare all’esterno e ho preso quel rischio. Sono contento perché abbiamo preso una direzione sbagliata, ma nella Sprint Race abbiamo tirato fuori il nostro potenziale, il passo era buono e quando ho visto che Bezzecchi era caduto, mi sono accontentato del secondo posto. Oggi partivo tredicesimo, avevo la gomma dura davanti e ho rischiato, alla fine cosa fai, tutta la gara decimo? Per me è stato importante che dopo il secondo giro abbiamo preso un bel passo, Martin era lì e non è andato via. Anche se avessi finito quarto, il passo di oggi era quello che cercavo. Per domani se sarà asciutto, la gara sarà lunga, puoi provare a fare lo stesso, ma due volte è impossibile. Vediamo come sarà il meteo, proveremo a dare il 100%. Se sarà asciutto partiremo con calma, se sarà bagnato, la gara sarà lunga. Futuro? Per il momento il segnale più buono lo sta dando Martin, io lavoro al massimo per divertirmi in pista.”

Foto: Valter Magatti

4.5/5 - (2 votes)