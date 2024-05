MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Martin: “Penso di essere forte anche per la gara lunga”

MotoGP GP Francia Le Mans Ducati Pramac Team – Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2024 disputato sul circuito Bugatti di Le Mans.

Il #89 della Ducati è partito benissimo dalla pole e non ha più lasciato la testa sino alla bandiera a scacchi. Complice lo “zero” di Bagnaia allunga in Campionato, portandosi a +28 su Bastianini e +29 su Bagnaia. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“Partire con la stessa moto dopo una caduta non è facile. Complimenti al team. Finché Bezzecchi non era a più di un secondo non ho gestito, ma poi stava recuperando e allora ho detto che con quel ritmo uno dei due avrebbe fatto un disastro. Quando è caduto sono stato più tranquillo perché Marc (Marquez) era a due secondi e sono rimasto concentrato. In ottica gara lunga penso che se spingiamo sull 31.1 la gomma subisce un calo, se giriamo in 31.4 possiamo arrivare fino alla fine, ma è da vedere il meteo perché se non piove possiamo fare una gara veloce. Futuro? Non c’è molto da dimostrare, tutti ce l’hanno chiaro e speriamo che vada come vogliamo. Dobbiamo solo gestire di più la domenica, penso che siamo tra i più forti anche per la gara.”

Foto: Valter Magatti

