MotoGP | Gp Le Mans Sprint Race: domina Martin, gran rimonta di Marc Marquez, ritiro per Bagnaia

MotoGP Gp Francia Le Mans Sprint Race – Jorge Martin dopo essersi aggiudicato la pole position, ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Francia classe MotoGP, quinto appuntamento del Motomondiale 2024.

Il pilota del Team Ducati Pramac è partito in testa ed ha tagliato il traguardo davanti ad un mai domo Marc Marquez, che nonostante partisse dalla quinta fila, è stato autore di una partenza a razzo che lo subito proiettato nelle primissime posizioni.

L’otto volte iridato ha avuto la meglio sull’Aprilia di Maverick Vinales e sulla Ducati Factory di Enea Bastianini, con la “Bestia” che partiva dalla decima casella.

Aleix Espargarò, nonostante un doppio long lap penalty per partenza anticipata, ha chiuso quinto, davanti al rookie KTM Pedro Acosta, Team GASGAS Tech3. A punti anche Fabio Di Giannantonio sulla Ducati VR46 Racing Team, Jack Miller su KTM e Raul Fernandez su Aprilia Trackhouse.

Decimo posto finale per Fabio Quartararo che porta la Yamaha in Top Ten davanti all’Aprilia Trackhouse di Miguel Oliveira, alla Ducati Pramac di Franco Morbidelli e Johann Zarco, su Honda LCR.

Gara da dimenticare per Pecco Bagnaia, partito malissimo e poi mai della “partita” fino al suo ritiro, avvenuto per un probabile problema tecnico. Un brutto stop per il #1 della Ducati che domani proverà a rifarsi nella gara “lunga”.

Sfortunato Marco Bezzecchi, caduto a pochi giri dalla fine mentre era in seconda posizione. Il #72 del VR46 Racing Team ha perso l’avantreno della sua Desmosedici GP, rimandando a domani i sogni di gloria.

Nella classifica iridata Martin guida con 104 punti, 28 più di Bastianini e 29 più di Bagnaia. Acosta è quarto a 31 punti, mentre Vinales è staccato di 34 lunghezze.

