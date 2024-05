MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Bagnaia: “Problema alla moto, ma non posso entrare nei dettagli”

GP Francia Le Mans MotoGP 2024 Ducati – Gara Sprint da dimenticare per Pecco Bagnaia quella disputata sul circuito Bugatti di Le Mans, teatro del Gran Premio di Francia.

Il #1 della Ducati che partiva con il secondo tempo, ha utilizzato in gara la seconda moto, visto che con la “prima” era caduto nella fase finale delle qualifiche, ma la seconda ha dato subito un brutto feeling al piemontese, sin dal giro di ricognizione.

La partenza è stata disastrosa, poi Bagnaia si è dovuto ritirare, portando a casa uno “zero” pesante in ottica Campionato, anche se già da domani avrà l’occasione per rifarsi. Ecco cosa ha detto il pilota della “Rossa” a due ruote ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“Dopo la scivolata di questa mattina siamo passati alla seconda moto, ma qualcosa non ha funzionato già nel giro di ricognizione. C’era qualcosa di strano, analizzeremo i dati. Non potevo fare diverse cose e la moto si comportava in un modo strano, ma non posso entrare nei dettagli. I meccanici stanno facendo un ottimo lavoro con i tecnici, abbiamo solo visto i dati, è difficile per loro capire da cosa può essere stata causata, anche perché la moto non ha avuto botte. Ho perso anche il davanti in fase di uscita di curva, per domani l’altra moto sarà pronta e saremo pronti a lottare, anche perché il nostro passo è uno dei migliori. Dobbiamo partire bene e non avere questi problemi che possono capitare. Di solito usi la moto con cui hai girato di più nel weekend, ma nel nostro caso abbiamo preferito evitare complicazioni, di solito riesco ad essere veloce su entrambe, ma qualcosa è da considerare meglio, la squadra sta lavorando tanto ma ci sono delle cose che spesso non si vedono dai dati. Era talmente grosso il limite che si vedrà.”

Rimane il dubbio che il problema sia stata una gomma fallata, ma da quest’anno è “vietato” parlare degli pneumatici in pubblico in caso di problemi, rimane quindi un’ipotesi valida.

4.6/5 - (41 votes)