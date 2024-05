MotoGP | GP Le Mans Sprint Race, Di Giannantonio: “Ho il passo per stare i con i migliori”

MotoGP GP Le Mans Sprint Race Pertamina Enduro VR46 – Gara conclusa in Top 10 per Fabio Di Giannantonio ma il pilota italiano non è soddisfatto del settimo posto ottenuto nella Sprint Race. Diggia ha fatto fatica nelle fasi iniziali, salvo recuperare terreno solo nel finale di gara. Per domani il romano punta a lottare per le posizioni di vertice.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, GP Le Mans Sprint Race

“In qualifica ho avuto un ottimo feeling, sentivo di avere del margine che non ho potuto sfruttare al meglio per le bandiere gialle. In gara invece, da subito ho iniziato ad avere un feeling particolare. Peccato, ho fatto fatica, dobbiamo analizzare i dati e capire, il nostro potenziale era sicuramente diverso. Nel complesso ho finito la Sprint nei punti per la prima volta in questa stagione e so di aver un passo per stare con i migliori domani. Capiamo solo cosa farà il meteo”