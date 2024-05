MotoGP | GP Le Mans, Quartararo: “Gara speciale”

GP Francia Le Mans MotoGP 2024 Yamaha – Fabio Quartararo è pronto a scendere in pista per la gara di casa che si disputerà sul circuito Bugatti di Le Mans, teatro del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2024.

Il pilota transalpino della Yamaha, nonostante risultati non all’altezza causa mancanza di competitività della sua YZR-M1, proverà a fare bene davanti al suo pubblico. A Jerez era arrivato il primo podio nella gara Sprint, podio poi perso a causa di una penalità.

Il francese è salito sul podio di Le Mans già una volta, dopo essersi assicurato il terzo posto nel 2021 con la Yamaha. Attualmente è 12° nella classifica del campionato ed è determinato a risalire.

Ricordiamo che così come la Honda, anche la casa dei Tre Diapason usufruisce delle concessioni in classe “D”. e questo dovrebbe aiutare la casa di Iwata a recuperare terreno sulla concorrenza.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Preview GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“Anche se i test del Mugello dopo il GP di Francia saranno forse più significativi per la squadra, questo round è davvero speciale per me. Mi è sempre piaciuto molto il mio GP di casa, vedere i tifosi e ascoltarli, perché esultano a gran voce. Questo fine settimana prenderemo alcune cose dai test di Jerez per vedere come possiamo migliorare su questa pista. Sono curioso di sapere come si confronteranno i dati. Speriamo di avere un bel fine settimana e ottenere dei buoni risultati.”

4.6/5 - (41 votes)