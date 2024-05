MotoGP | GP Le Mans, Rins: “Proveremo in gara quanto testato a Jerez”

GP Francia Le Mans MotoGP 2024 Yamaha – Alex Rins a Le Mans correrà con l’obiettivo di confermare alcune delle novità provate nei test di Jerez.

Lo spagnolo ha dei buoni ricordi del circuito francese, dove nelle classi minori ha ha ottenuto un terzo e due secondi posti nella classe Moto3, rispettivamente nel 2012, 2013 e 2014, nonché una vittoria nella classe Moto2 nel 2016.

Così come per il suo team-mate Quartararo, è un periodo difficile, la sua speranza è che con le concessioni la casa giapponese riesca a recuperare terreno sulle case europee, Ducati, Aprilia e KTM.

Dichiarazioni Alex Rins Preview GP Francia Le Mans MotoGP 2024

“I test di Jerez della scorsa settimana sono stati per noi un’opportunità di test positiva e interessante. Non guideremo ancora con il nuovo pacchetto aerodinamico a Le Mans, ma possiamo lavorare di più sull’elettronica questo fine settimana. Non vedo l’ora che arrivi il GP di Francia. Controlleremo i risultati dei nostri test di Jerez qui a Le Mans e li proveremo in un contesto di gara. Questi sono tempi importanti e impegnativi per la Yamaha, quindi lavoreremo in modo sistematico, passo dopo passo, per preparare il test privato del Mugello che si terrà subito dopo questo GP.”

